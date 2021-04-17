Появилось видео уничтожения боевиков в Сирии российским дроном-камикадзе

Удар российского беспилотника-камикадзе по боевикам в сирийском Идлибе показали на видео. Отрывок репортажа о российских разработках в области БПЛА был опубликован на сайте vesti.ru.

На кадрах можно увидеть, как дрон действует в зоне действия группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в России). На видео беспилотник поражает находящийся в движении джип с боевиками, а также пулеметную точку. Пулеметчик услышал звук летящего дрона и попытался убежать, но это ему не удалось.

Отмечается, что ударные дроны применяются в Сирии уже несколько лет. При этом ранее их использование было засекречено.