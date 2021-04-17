Суд в Италии оставил под стражей обвиняемого в шпионаже в пользу РФ военного

Суд Италии отказался освобождать военнослужащего Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Роберто Де Вита.

«Наше ходатайство о замене меры пресечения было отклонено, через 45 дней должно быть обоснование решения суда, после чего мы обратимся в Кассационный суд», — сказал правозащитник.

По его словам, высшая судебная инстанция должна решить, кто будет вести дело итальянца, так как пока расследованием занимаются прокуратура Рима и военная прокуратура, которая потребовала ранее оставить подозреваемого под стражей.

Адвокат также рассказал, что сторона защиты пока не ознакомлена с основаниями для обвинений.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии Вальтер Биот и российский военнослужащий, работающий в посольстве РФ в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

Ранее сообщалось, что у «шпионившего» в пользу России итальянца не было доступа к секретам.