Американский истребитель F-15 Eagle при помощи ракеты AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) ликвидировал цель на рекордном из известных расстоянии. Об этом сообщает издание The Drive.

Отмечается, что учения с истребителем прошли в марте текущего года в районе Мексиканского залива. По данным издания, таким образом по дальности полета американские ракеты приблизились к российским и китайским, показатель Р-37М составил 200 километров.

The Drive также напомнило о прошлых рекордах. Так, в 1970-х годах с истребителя F-14A Tomcat ракетами AIM-54 Phoenix беспилотники-мишени уничтожались на дальности более 160 километров по меньше мере два раза.

Ранее читатели французского издания Le Figaro назвали российский беспилотник «Посейдон» надеждой на сохранение мира на Земле, так как наличие столь мощного оружия у России, по их мнению, сможет сдерживать США от необдуманных агрессивных действий.