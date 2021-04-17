Украина изучает сценарии на случай «российской агрессии»
Командующий операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что Украина изучает возможные действия на случай «российской агрессии» без привлечения вооруженных сил союзников. Об этом он сообщил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«Все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил наших союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — сказал Наев.
Ранее временный поверенный в делах США Кристина Квин заявила, что Вашингтон может увеличить военное присутствие на Украине. Такое заявление она сделала на совместном брифинге с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В настоящее время на Украине на постоянной основе находится контингент, состоящий из 160 американских военнослужащих.