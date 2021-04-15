Politico: военные в США были за сохранение присутствия в Афганистане

Высокопоставленные военные США выступали за то, чтобы в Афганистане было сохранено небольшое военное присутствие. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на бывших и нынешних официальных лиц из Соединенных Штатов, знакомых с обсуждениями.

Как сообщается, высокопоставленные военные отмечали, что на земле следует оставить силы специального назначения и военных советников.

Согласно их заявлениям, несколько тысяч американских военнослужащих необходимы в Афганистане, чтобы сдерживать боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Как рассказали бывшие и нынешние официальные лица, в числе тех, кто выступал за сохранение военного присутствия в Афганистане, был председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.