Американский эсминец направился к Черному морю

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Эсминец УРО «Дональд Кук» Эсминец УРО «Дональд Кук»
Эсминец УРО «Дональд Кук»
U.S. Navy

Американский ракетный эсминец Donald Cook (»Дональд Кук») пополнил запасы топлива и припасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился к Черному морю. Об этом следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Эсминец пробыл на базе девять часов, после того пошел на север к проливу Дарданеллы со скоростью 14,3 узла в час (около 26,5 км в час). Вероятно, он войдет в Черное море в четверг.

Это один из двух американских боевых кораблей, которые должны зайти в воды Черного моря. Пока неизвестно, где находится второй эсминец Roosevelt («Рузвельт»).

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Соединенные Штаты Америки и НАТО занимаются перебрасыванием войск к границам европейской России.

По словам министра, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в настоящий момент развернут в Причерноморье и на Балтике.