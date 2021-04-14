Американский эсминец направился к Черному морю

Американский ракетный эсминец Donald Cook (»Дональд Кук») пополнил запасы топлива и припасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился к Черному морю. Об этом следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Эсминец пробыл на базе девять часов, после того пошел на север к проливу Дарданеллы со скоростью 14,3 узла в час (около 26,5 км в час). Вероятно, он войдет в Черное море в четверг.

Это один из двух американских боевых кораблей, которые должны зайти в воды Черного моря. Пока неизвестно, где находится второй эсминец Roosevelt («Рузвельт»).

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Соединенные Штаты Америки и НАТО занимаются перебрасыванием войск к границам европейской России.

По словам министра, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в настоящий момент развернут в Причерноморье и на Балтике.