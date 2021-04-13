США увеличат военный контингент в Германии

Соединенные Штаты намерены увеличить свой военный контингент в Германии на 500 человек, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что наше решение дополнительно направить [в Германию] 500 военнослужащих говорит об уровне нашего партнерства и нашей приверженности НАТО», — заявил министр обороны США.

Он также подчеркнул, что американские власти отказались от планов бывшего главы государства Дональда Трампа сократить свое военное присутствие на территории ФРГ.

29 июля 2020 года экс-министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе 11,9 тыс. военнослужащих из Германии. Предполагалось, что 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а около 5,6 тыс. перебросят в Италию и Бельгию. В октябре прошлого года также сообщалось, что США изучают возможность переброски войск из ФРГ в Болгарию, Румынию и Прибалтику.

При этом в феврале текущего года США заморозили решение о выводе части войск из Германии.