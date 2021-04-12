Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) имеет достаточно доказательств того, что военно-воздушные силы Сирии сбросили бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в феврале 2018 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад организации.

Согласно информации агентства, в результате атаки никто не погиб, однако у около десяти человек диагностировали симптомы отравления химическим веществом.

В январе 2020 года по инициативе России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждались результаты расследования ОЗХО по инциденту в сирийской Думе в 2018 году. Обозначенные в документе положения указывали, что военные САР устроили химатаку на этот город. При этом выводы первоначальной группы экспертов в документе учтены не были.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев во время своего выступления представил членам Совбеза показания нескольких сотен жителей Думы, которых посетили представители его неправительственной организации. Так, очевидцы сообщили, что в больницы не поступали люди, пострадавшие от химических атак.

В марте Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявил, что боевики пытались устроить провокацию с помощью применения химического оружия, но сами получили отравление. Они хотели не допустить продвижения армии Башара Асада в Серакибе.

В октябре прошлого года в Министерстве иностранных дел России заявили, что Руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрирует политическую ангажированность в вопросах, касающихся Сирии.