Улучшенный фрегат «Маршал Шапошников» поразил цель в Японском море

Усовершенствованный фрегат «Маршал Шапошников» в ходе артиллерийских стрельб в Японском море поразил невидимую цель. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, передает РИА «Новости».

По его словам, стрельбы прошли в районе острова Желтухина, где находится береговой полигон.

Для наведения корабельной артиллерии на невидимую цель, корректировки огня и контроля результатов применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Воскресенский уточнил, что стрельба по мишеням, которые были якобы защищенными огневыми точками и скоплением боевой техники условного противника, велась из новой уникальной 100-миллиметровой установки А-190.

«Маршал Шапошников» был спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе «Янтарь», он вошел в состав Военно-морского флота СССР в 1986 году в качестве большого противолодочного корабля. Он был необходим для борьбы с атомными субмаринами противника.

С 2016 года «Маршал Шапошников» проходил ремонт с модернизацией на «Дальзаводе» во Владивостоке, в результате получил комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран». Переквалифицирован во фрегат. Практические испытания обновленного судна начались в июле 2020 года.