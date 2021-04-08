SANA: сирийские ПВО отражают атаку Израиля к югу от Дамаска

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Ракеты над сирийским Дамаском, 10 мая 2018 года Ракеты над сирийским Дамаском, 10 мая 2018 года
Ракеты над сирийским Дамаском, 10 мая 2018 года
Omar Sanadiki/Reuters

Силы противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую воздушную атаку к юге от Дамаска. Об этом сообщает сирийское государственное агентство Sana.

По его данным, ВВС Израиля нанесли удары со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.

«Наши ПВО отражают израильскую агрессию на южные районы (Дамаска — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

По информации агентства, сирийские военные смогли сбить несколько ракет.

Сирийская армия отмечает, что в результате инцидента пострадали четверо военных. Информация об их состоянии не приводится.

В феврале 2021 года сиcтемы ПВО Сирии также вели ответный огонь на воздушную атаку со стороны Израиля.

До этого стало известно, что российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.