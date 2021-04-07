В Пентагоне заявили о невозможности отказа от противопехотных мин

Представитель министерства обороны США Майк Говард заявил, что на сегодняшний день американская армия не может полностью отказаться использования противопехотных мин в случае боевых действий. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что в январе 2020 года Дональд Трамп, являвшийся в то время президентом США, отменил ограничения на использование американскими военными противопехотных мин. Однако нынешний американский президент Джо Байден во время своей избирательной кампании заявлял о планах пересмотреть отмену запрета на использование мин.

По словам Говарда, в Пентагоне считают противопехотные мины «жизненно важным инструментом в боевых действиях с применением обычных видов вооружений».

Кроме того, он подчеркнул, что американские военные «не могут с должной ответственностью отказаться (от мин), особенно когда сталкиваются со значимыми и потенциально подавляющими силами противника на ранних этапах боевых действий».

Ранее Трамп решил снять ограничения на использование американскими военными наземных противопехотных мин.