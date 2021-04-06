СМИ: неизвестные напали на принадлежащее КСИР иранское судно в Красном море

Иранское грузовое судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР), было атаковано в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на источники.

По его информации, нападение на корабль было совершено у берегов Эритреи.

Согласно предварительным данным, имеются пострадавшие.

Пока не сообщается, кто может стоять за нападением.

Израильский телеканал N12 утверждают, что атаке подверглось судно, которое вело разведку.

Данную информация пока официально никто не подтвердил.

В марте стало известно, что иранское судно-контейнеровоз, которое принадлежит государственной компании IRISL, в Средиземном море атаковали террористы.