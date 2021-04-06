Пашинян объявил о масштабных реформах в армии в тесном сотрудничестве с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Вооруженных силах республики осуществляются «масштабные реформы», передает РИА «Новости».

По его словам, преобразования в армянской армии уже начались, они идут «в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами».

«Мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с РФ в области военного и военно-технического сотрудничества», — сказал Пашинян.

Он отметил, что с российской стороной ведутся соответствующие консультации, а на уровне экспертов также установлены необходимые контакты.

Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что процесс пополнения армянских ВС современными военно-техническими средствами «был и будет одним из наших приоритетов». Данный вопрос всегда будет находиться в центре внимания властей страны, добавил политик.

До этого Пашинян заявил о крайней заинтересованности Армении в поставках российского оружия, в том числе истребителей Су-30СМ.

Ранее посол РФ в Ереване Сергей Копыркин сообщал, что Россия помогает Армении в реформировании вооруженных сил республики.