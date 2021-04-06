В Кремле прокомментировали слова Зеленского о НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт в Донбассе подойдет концу лишь в том случае, если Украина станет страной-членом НАТО.

Представитель Кремля усомнился в том, что это поможет украинскому государство справиться с внутренними проблемами, и выразил мнение, что вступление страны в Альянс еще больше усугубит ситуацию.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, говоря о вступлении в НАТО, нельзя абстрагироваться от мнения людей.

«А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймёте, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только вступление украинского государства в Североатлантический альянс может помочь завершить конфликт в Донбассе.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что делегация от Украины не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате.