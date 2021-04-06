Российский корабль отработал в Японском море пуск ракеты «Калибр»

Российский боевой корабль в акватории Японского моря совершил учебный пуск крылатой ракеты «Калибр». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

«Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию», — говорится в сообщении.

Комплекс С-14 «Калибр» разработало опытное конструкторское бюро «Новатор» на основе комплекса С-10 «Гранат». Впервые он был продемонстрирован в 1993 году. На основе «Калибра» были созданы комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования.

Основные носители этих ракетных комплексов — корабли и подводные лодки. В частности, «Калибры» находятся на вооружении корветов проекта 20385, фрегатов проекта 22350 и 11356, малых ракетных кораблей проектов 21631 и 22800, патрульных кораблей проекта 22160, субмарин проектов 885 «Ясень», 636 «Варшавянка», 677 «Лада», 971 «Щука-Б» и 877 «Палтус».