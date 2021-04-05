Джонсон поддержал Зеленского в связи с «дестабилизирующой военной активностью» РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил «дестабилизирующую военную активность» России на границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис британского премьера.

Согласно заявлению, Джонсон во время беседы с Зеленским подтвердил, что Соединенное Королевство поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Он выразил солидарность с правительством президента Зеленского перед лицом этой дестабилизирующей деятельности и высоко оценил подход Украины к ситуации», — говорится в сообщении.

В понедельник, 5 марта, Зеленский заявил, что Украина чувствует поддержку Британии и других стран-членов G7 в ее противостоянии с Россией.

На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, особенно в Воронежской и Брянской областях, а также в Крыму.