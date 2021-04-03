Тайвань назвал своих поставщиков в строительстве подводных лодок

ЕС и США помогают Тайваню реализовать проект по строительству собственных подводных лодок. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на оборонное ведомство страны.

Согласно сообщению, власти Тайваня отрицают данные из публикации National Interest, согласно которой КНДР в 2019 году предлагала свою помощь в строительстве подводных лодок.

«При разработке наших подводных лодок никогда не было контактов с КНДР, нет и никогда не будет; помощь предоставляется важными странами Европы и Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две из четырех подводных лодок, имеющихся у Тайваня, были построены в Нидерландах в 1980-х годах, хотя впоследствии страна отказалась продавать острову другие.

Ранее сообщалось, что Тайвань приступает к строительству флота современных подводных лодок, надеясь на дальнейшее укрепление своих возможностей в сфере национальной обороны. По мнению аналитиков, это может осложнить любые потенциальные планы Китая по вторжению на остров или установлению морской блокады.