Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «весьма пугающей» ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, отмечаются множественные провокации со стороны украинских вооруженных сил.

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, поскольку не является частницей этого конфликта.

Ранее замглавы офиса президента Украины Роман Машовец призвал страны НАТО, которые граничат с украинским государством, повысить свою боевую готовность. Он отметил, что совместные мероприятия украинского государства с североатлантическим альянсом, в том числе военные учения, могут улучшить ситуацию с безопасностью в регионе. Замглавы ведомства также обсудил с канадским послом вопросы ухудшения ситуации в Донбассе.