NYT пишет о наращивании российских войск на границе с Украиной

В США заявили о стягивании российских войск к границе с Украиной, сообщает The New York Times.

По оценке одного из источников СМИ, примерно 4000 дополнительных российских войск якобы было отправлено к границе.

Издание уточняет, что высокопоставленные американские чиновники в Европе и США обратили внимание на наращивание российских войск на границе с Украиной. По его сведениям, на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до самого высокого уровня — «потенциально неминуемого кризиса».

Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, особенно в Воронежской и Брянской областях, а также в Крыму.

Ранее Хомчак оценил вероятность войны с Россией.