Россия и Турция договорились принять меры по перемирию на севере Сирии

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели переговоры, в ходе которых договорились принять меры, чтобы предотвратить нарушения режима прекращения огня на севере Сирии, передает Reuters.

Акар отметил, что Турция будет работать над этим совместно с российской стороной, чтобы взять под контроль террористические группировки на севере САР.

На этой неделе СМИ писали, что российского посла в Турции Алексея Ерхова вызвали в турецкий МИД из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Как сообщалось, дипломату в турецком внешнеполитическом ведомстве была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла на северо-западе Сирии из-за участившихся атак.

Также турецкое Минобороны заявило, что из-за действий сирийской армии в воскресенье, 21 марта, погибли пять мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, военное ведомство Турции возложило на сирийскую армию ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибе, в результате чего, как утверждается, пострадали семь мирных жителей.

В августе 2015 года сирийский президент Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Тогда Москва направила авиационную группу, которую развернули на аэродроме Хмеймим. Российские самолеты начали наносить точечные удары по объектам боевиков с 30 сентября 2015 года.