Три человека погибли при срабатывании катапульты на Ту-22 на аэродроме под Калугой

Трое военных погибли в результате срабатывания катапульты у Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Там отметили, что для установления причин произошедшего на место направлена комиссия ВКС.

По данным Минобороны, причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования.

По данным источника агентства, три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.

В Единой дежурно-диспетчерской службе в свою очередь заявили, что в результате авиакатастрофы жертв среди местных жителей нет.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что военный самолет аварийно сел под Калугой.

Ту-22М3 — дальний бомбардировщик — является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-22М.