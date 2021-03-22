В Великобритании появится антироссийский спецназ

В Великобритании в ближайшем будущем появится «антироссийский» отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что на маневры новой бригады спецопераций на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) будет предоставлено £120 млн. Спецназовцы должны будут «пресекать вмешательство» российского государства в странах по всему миру «в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны».

По словам главы генштаба Сэра Марка Карлтон-Смита, спецназовцы будут бороться с «враждебными государственными субъектами». Согласно данным газеты, новый отряд будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6 для осуществления секретных операций по наблюдению за шпионами и военными подразделениями России.

Кроме того, в обязанности отряда войдет обыск домов и машин, спецназовцы в том числе будут изучать изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников. Все это будет осуществляться с целью дискредитировать российскую деятельность.

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил доклад по вопросам безопасности, согласно которому королевство намерено увеличить финансирование британской армии, продолжить сотрудничество с США и повысить свой ядерный потенциал, несмотря на то, что почти 11 лет назад Лондон принял решение о его сокращении. При этом в документе Россию назвали одной из главных угроз для безопасности королевства.