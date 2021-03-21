Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в Донбассе

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) попал под обстрел у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет миссии.

По данным СММ, беспилотник попал под обстрел из стрелкового оружия вблизи села Веселая Гора, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Беспилотник благополучно приземлили, команда миссии покинула район, рассказали в пресс-службе СММ.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что Киев планирует проведение масштабной атаки в Донбассе. До этого Украина сообщила об отказе в полной мере соблюдать прекращение огня в Донбассе.