В ДНР заявили, что Киев готовит масштабную атаку в Донбассе

Киев планирует масштабную атаку в Донбассе. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там считают, что о таких планах Киева говорит скопление военной техники на подконтрольной Украине территории Донбасса. В частности, за последние две недели на железнодорожных вокзалах, подконтрольных украинским силовикам, было замечено 170 единиц наступательной техники и вооружений.

В пресс-службе представительства также сообщили, что продление траншей военнослужащих ВС Украины свидетельствует о готовящемся наступлении. Кроме того, там указали, что украинские силовики усовершенствовали существующие укрепления, что нарушает меры по усилению режима прекращения огня.

На этой неделе полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в подготовке к военной авантюре в Донбассе.

До этого представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.