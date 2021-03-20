В Черное море вошел второй за сутки американский корабль с ракетами Tomahawk

В Черное море вошел, пройдя пролив Босфор, второй за сутки американский корабль с ракетами Tomahawk — эсминец Thomas Hudner. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования судов.

На корабле могут находиться 56 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Дальность действия ракет достигает 1,6 тысячи километров. Вход в акваторию Черного моря был зафиксирован в 18.55 мск.

6-ой оперативный флот сообщал, что корабль будет находиться в Черном море «для проведения операций по обеспечению безопасности на море».

В пятницу, 19 марта, в акватории Черного моря был зафиксирован ракетный крейсер ВМС США Monterey («Монтерей»). Который тоже может нести крылатые ракеты Tomahawk.

В Национальном центре управления обороной России заявили, что следят за американским кораблем.

До этого в НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море.