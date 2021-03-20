Испытания новейшей российской самоходной гаубицы намечены на 2022 год

Государственные испытания новой самоходной 152-мм гаубицы «Мальва» назначены на начало 2022 года, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В 2021 году состоятся приемосдаточные испытания опытного образца новейшего самоходного артиллерийского орудия калибра 152-мм 2С43 «Мальва», — сообщил источник.

В ходе испытаний представители Минобороны должны будут проверить соответствие боевой машины заявленным ТТХ. Если колесная САУ сумеет пройти этот этап, в 2022 году пройдут государственные испытания.

«Мальва» — это не первый образец российских самоходных гаубиц на колесном шасси. Среди такого класса вооружения у российской армии есть самоходный миномет «Нона» и опытная САУ 2С21 на базе КрАЗ.

САУ «Мальва» была разработана ЦНИИ «Буревестник» в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». Разработка боевой машины велась под патронажем «Уралвагонзавода», частью которого является «Буревестник».

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок рассказал об объединении российских военных авиаконструкторов в один концерн.