Песков: Парад Победы в 2021 году пройдет в стандартном формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году Парад Победы пройдет в стандартном формате.

«Шойгу отвечал, что формат парада будет обычный. Формат и количество зрителей будут связаны с рекомендациями Роспотребнадзора», — заявил Песков.

В 2020 году ежегодно проводимый военный парад в ознаменование победы в Великой Отечественной войне был перенесен на 24 июня, в связи с пандемией коронавируса. Эту дату выбрали в честь 75-летия первого Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В ходе проведения мероприятия соблюдались строгие меры предосторожности и социального дистанцирования. Все тренировки производились военнослужащими в масках и перчатках, а в день парада на трибунах зрителей рассадили в соответствии с требованиями безопасности.

Для парада отбирали военнослужащих, которые уже обладали иммунитетом к коронавирусу.

Ранее Песков заявлял, что Парад Победы в 2021 году не будет перенесен на другую дату.