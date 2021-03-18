В Великобритании рассказали о способной ударить по Москве за 20 минут ракете

Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon может ударить по Москве за 20 минут. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что до Пекина ракета долетит за полчаса. Ее можно запускать со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Скорость ракеты превышает скорость звука в 20 раз, то есть она преодолевает больше 15 тыс. миль в час. Ее испытания должны начаться в США в ближайшие 30 дней. Подчеркивается, что ракету уже доставили на авиационную базу ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии и установили на бомбардировщик B-52H «Стратофортресс».

Как пишет издание, появление подобного оружия может доказывать, что Вашингтон догоняет Москву по гиперзвуковым разработкам. В то же время есть опасения, что разработчики могли просчитаться при разработке такого высокотехнологичного оружия. Как предупреждает автор, это может повлечь катастрофические последствия.

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