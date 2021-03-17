Названа роль иранских военных в уничтожении украинского Boeing

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный отчет по причинам авиакатастрофы украинского самолета Boeing в январе 2020, сообщает Reuters.

В отчете главной причиной трагедии названа ошибка оператора системы противовоздушной обороны:

«Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО <...> у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты», — указано в отчете.

Ошибка оператора произошла из-за человеческого фактора, так как перемещенный комплекс ПВО не был перенастроен для работы на новой позиции. Оператор принял Boeing, взлетающий из международного аэропорта Имама Хомейни, за крылатую ракету, которая летела в сторону Тегерана.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит 8 января 2020 года. В авиакатастрофе погибли 176 человек. За несколько дней до этого, 3 января, в Ираке на трассе возле Багдада был убит высокопоставленный иранский военный, генерал Касем Сулеймани.

После этого иранские вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, а по американским базам в Ираке были нанесены ракетные удары.

Изначально официальный Тегеран объявил причиной катастрофы неисправность двигателя, но позже признал, что Boeing был сбит ПВО Ирана.

Ранее Украина получила от Тегерана отчет о сбитом Boeing 737.