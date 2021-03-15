Четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Четыре корабля постоянного военно-морского подразделения НАТО (SNMG2) вошли в территориальные воды Грузии. Об этом сообщает МВД республики.

«Береговая охрана пограничной полиции министерства внутренних дел принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2). В состав подразделения входят: флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Отряд возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия», — написано в заявлении министерства.

Целью визита является повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами Грузии и странами-членами и странами-партнерами Альянса, сказано в сообщении.

МВД подчеркивает, что на фоне пандемии коронавируса визит постоянного военно-морского подразделения НАТО в Грузию говорит о поддержке страны и является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море. Ведомство также отметило, что визит подразделения проходит в соответствии с рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний.

МВД республики уточняет, что корабли НАТО пробудут в водах Грузии до 18 марта.

Ранее стало известно, что в Черном море начались международные учения НАТО.