В Псковской области почтили память красноармейцев, сражавшихся с латышскими легионерами СС

В Псковской области почтили память воинов Красной Армии, сражавшихся с латышскими легионерами СС и разгромивших их у города Остров в июле 1944 года.

В церемонии возложения цветов к обелиску в «Парке Победы» города Остров приняли участие: Председатель регионального отделения РВИО в Псковской области Александр Голышев, руководитель местного отделения РВИО в г. Остров Петр Гринчук, директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев, руководитель Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

-«Эта акция – своего рода противостояние неонацизму, который сегодня проявляется в Латвии. Когда еще можно найти ветеранов Великой Отечественной войны, которые являются свидетелями преступлений нацизма, пока еще живы родственники жертв этих преступлений – мы еще можем что-то сделать. Если мы уйдем от этой темы, фашизм в Западной Европе расцветет таким бурным цветом, что закончится все это очень плохо. Мы должны быть верны Победе в Великой Отечественной войне, и сделать все, чтобы подобных катастроф больше не повторилось», - сказал Александр Голышев.

В июле 1944 года 6-й Латышский добровольческий корпус войск СС (15 и 19 латышские дивизии СС), входивший в состав группы армий «Север», был разбит войсками Красной Армии в районе города Остров Псковской области.

Память жертв латышских легионеров СС, а также погибших защитников Отечества почтили минутой молчания.

«Обличая латышских эсэсовцев, мы отдаем дань благодарной памяти воинам 201-й Латышской дивизии Красной Армии, которая участвовала в боях за освобождение в том числе и Псковской области», - подчеркнул Александр Голышев