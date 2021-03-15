Минобороны предложило позволить военным оказывать первую помощь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада... Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада...
Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Главное военно-медицинское управление (ГВМУ) поддержало инициативу на законодательном уровне закрепить право российских военнослужащих оказывать первую медицинскую помощь. Об этом заявил начальник Главного военно-медицинского управления российского военного ведомства Дмитрий Тришкин, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас военные не могут оказывать медпомощь на поле боя, отсутствуют такие понятия, как само- и взаимопомощь.

По словам Тришкина, такая помощь будет оказываться вне зависимости от наличия или отсутствия необходимых положений в российском законодательстве, но это следует урегулировать на государственном уровне.

Он добавил, что в данном вопросе ГВМУ Министерства обороны РФ полностью поддерживает инициативы Госдумы.