СМИ: Украина планировала начать войну за Крым в 2014 году

В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Вооруженные силы Украины могли занять крымские аэродромы и другие стратегические объекты. О таких планах рассказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, пишет УНИАН.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%», — сказал Назаров.

Тем не менее, по его словам, военные могли занять аэропорты — такая возможность была. Назаров уточнил, что Генеральный штаб рассматривал такой план в начале марта 2014 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с теми, кто создал условия для потери Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.