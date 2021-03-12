ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских

ФСБ России сообщила о задержании 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны и ликвидации 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержание прошло в ходе масштабной спецоперации ФСБ, СК и Росгвардии. В ЦОС отметили, что было изъято 251 огнестрельное оружие, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Спецоперация проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях и других областях.

В ФСБ отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности по переделке и сбыту оружия продолжается.

Ранее стало известно, что в России силовики пресекли деятельность 28 мастерских по созданию подпольного оружия в 19 регионах России. Было выявлено 43 человека, которые переделывали гражданское оружие в боевое в нелегальных мастерских и распространяли его.