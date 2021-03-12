Названы преимущества российских «Мистралей» перед БДК
Анна Светлова
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Два российских вертолетоносца проекта 23900 — аналоги «Мистралей» во Франции, строительство которых скоро будет завершено в Керчи, смогут принимать на борт тысячу морских пехотинцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
При этом строящиеся на заводе «Янтарь» в Калининграде большие десантные корабли (БДК) могут вмещать не более 300 морпехов.
Отмечается, что на каждом корабле 23900 будет доковая камера, в которой разместят до четырех десантных катеров.
По словам собеседника агентства, новые вертолетоносцы передадут военно-морскому флоту России в 2026 и 2027 годах.
Ранее были названы первые характеристики российских аналогов «Мистралей».
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