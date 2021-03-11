В Турции рассматривают покупку российских истребителей Су-35 и Су-57
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Турция рассматривают покупку российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, передает РИА «Новости».
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России», — сказал политик.
По его словам, этот вопрос часто обсуждается на встречах глав двух государств.
При этом Варанк отметил, что для Турции в приоритете разработка собственных истребителей пятого поколения.
Ранее сообщалось, что Россия поставит Турции второй полк С-400.
close