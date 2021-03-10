В Донбассе возобновились боевые действия

Боевые действия начались в районе поселка Михайловка. По сообщению из телеграмм-канала бывшего официального представителя Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ВСУ применяет гранатометы и стрелковое оружие, а также тяжелое вооружение.

«Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов», — сообщил Марочко. Также он отметил, что в районе боев находится действующая школа.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины подготовил «очень мощный шаг», направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.