Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Вторая противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщает «Думская.net».

По информации издания, в этом году это первый визит кораблей Североатлантического альянса в Одессу. В составе группы находятся румынские, испанские и турецкие корабли.

Как отмечает издание, корабли начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 11.00 (12.00 по мск).

Кроме того, 10 марта запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием ВМСУ.

Ранее стало известно, что кораблестроительная промышленность Великобритании спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ.