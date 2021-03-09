Песков оценил опасения США из-за возможностей России в космосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова американского генерала об опасениях США из-за возможностей России в космосе.

«Ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов. Россия – мирная страна, выступает за сотрудничество», – заявил Песков.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд сообщил, что американская сторона опасается возможностей России и Китая в космосе, которые якобы могут быть использованы для уничтожения спутников США.