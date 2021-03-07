ВС России и Белоруссии проведут совместные учения в марте

Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии проведут совместные учения на территории двух стран в марте этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, первые совместные российско-белорусские тактические учения будут посвящены миротворческой тематике. Они пройдут с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.

В учениях примут участие свыше 400 российских военных и около 100 единиц боевой и спецтехники, а от белорусской стороны — более 80 военнослужащих.

Также в учениях будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Параллельно тактические учения пройдут с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области. Участниками станут 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО Вооруженных сил Белоруссии — свыше 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения, добавили в министерстве.