Россия выходит из соглашения с США об утилизации оружейного урана

Россия выходит из соглашения российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана, которое регулировало поставки гексафторида урана из США. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Росатому поручено при поддержке МИД РФ уведомить США о принятом решении.

Соглашение от 1999 г. регулировало поставки гексафторида урана, передаваемого в Россию из США.

3 октября Кремль принял решение приостановить действие договора с США об утилизации оружейного плутония. Еще через два дня — заморозить соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах (НИР), а также разорвать договор о сотрудничестве с США по конверсии исследовательских реакторов.