Китай в этом году увеличит оборонный бюджет до $209 млрд

Китайские власти планируют в нынешнем году увеличить расходы на национальную оборону на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (около $209 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о работе правительства КНР, распространенный во время открытия IV сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

В документе также говорится, что расходы на обеспечение общественной безопасности составят 185,01 млрд юаней (порядка $28,5 млрд), с приростом на 0,7%.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин призвал армию страны готовиться к войне.