Москва обеспокоена обострением ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе.

«Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что украинские военные входят в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения.

Песков выразил надежду, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения «от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности».

Ранее сообщалось, что в ДНР решили превентивно стрелять по украинским позициям.