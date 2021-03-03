Турция рассматривает возможность приобретения у России второго полка С-400

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его словам, Турция не ощутила прямого эффекта от санкций США, введенных в отношении республики из-за приобретения у России ее ракетных систем.

«Посмотрим, как будет действовать CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), но на данный момент каких-либо четких последствий нет, мы подождем», — сказал Демир.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика использует купленные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае, если возникнет опасность.