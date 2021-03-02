Пентагон планирует выделить Украине еще $150 млн

США выделят Украине $150 млн в текущем году после того, как в украинском государстве будет проведена военная реформа. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В сообщении указано, что деньги Киеву будут предоставлены, когда Министерство обороны и Государственный департамент подтвердят, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в 2021 году.

Так, Вашингтон призывают украинскую сторону усилить гражданский контроль над ВС, повысить прозрачность и подотчетность в оборонной промышленности, усовершенствовать ее в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Накануне, 1 марта, сообщалось, что США выделят Украине еще $125 млн в качестве военной помощи.