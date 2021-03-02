Матвиенко: США пока не отреагировали на идею о заявлении о недопустимости ядерной войны
Анна Светлова
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Россия пока не получила от Соединенных Штатов ответа на предложение подписать совместное заявление о недопустимости ядерной войны и вмешательства в дела друг друга. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».
По ее словам, Москва обращалась с этой инициативой к администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Матвиенко считает, что подписание такого заявления создало бы атмосферу доверия между странами.
«Мы возобновили свои предложения новой администрации США. Пока тоже ответа нет», — уточнила председатель Совфеда.
Ранее Матвиенко заявила, что Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если американская сторона решится на такой же шаг.
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