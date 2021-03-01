В Пентагоне рассказали, на что пойдет военная помощь Украине

Часть нового пакета военной помощи Украине в размере $125 млн пойдет на два патрульных катера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Он также рассказал, что в данный пакет помощи не будут входить противотанковые комплексы Javelin.

По его словам, в него попадут два патрульных катера Mark IV.

«Это доведет наши обязательства по поставкам в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021—2024 финансовых годах… Ракеты Javelin не входят в этот пакет», — сказал Кирби.

Ранее он заявил, что США направят Украине еще $125 млн в качестве военной помощи.