Минобороны поменяло символ морской пехоты

Новый флаг и эмблему морской пехоты России утвердило Министерство обороны, образцы были разосланы в соединения морской пехоты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Новый символ морских пехотинцев сильно отличается от предыдущего. Раньше флаг выглядел, как Андреевский — символ военно-морского флота, но в его центре, в черном кругу, обрамленном красной каймой, находился якорь. Теперь на его фоне появился новый символ — гренада, которой были вооружены суворовские гренадеры в XVIII веке.

В основе изображения обновленного флага и эмблемы будет не Андреевский крест, а прямой Георгиевский белого цвета с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены черным с тремя красными полосами — две по бокам и одна посередине. Черный цвет будет использован, поскольку морская пехота носит аналогичную форму. Красный — в связи с тем, что у морпехов просветы на погонах красного цвета.

Ранее российский флот назвали в США одной из главных угроз на море.