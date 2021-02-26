Алиев предлагал России вернуть «Искандеры» из Армении

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Ракетный комплекс «Искандер-М» во время динамической экспозиции на выставке «Армия... Ракетный комплекс «Искандер-М» во время динамической экспозиции на выставке «Армия...
Ракетный комплекс «Искандер-М» во время динамической экспозиции на выставке «Армия...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что предлагал России вернуть из Армении ракетные комплексы «Искандер», цитирует его «Интерфакс».

Также Алиев просил Россию перестать поставлять бесплатное вооружение Еревану.

«Еще в то время, когда эти ракеты были поставлены в Армению, я говорил, что это неправильный шаг, что этот шаг не служит укреплению мира и стабильности в регионе, что он не сдержит нас», — заявил Алиев в пятницу на пресс-конференции.

Глава Азербайджана добавил, что во время военного столкновения в Нагорном Карабахе он предлагал России забрать «Искандеры» обратно. Алиев считает, что единственный путь, который мог предотвратить трагическое развитие ситуации в регионе, это возврат ракет из Армении в Россию и прекращение бесплатной поставки вооружения Еревану.

Ранее российская сторона выяснила, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение о применении «Искандеров» в Карабахе.