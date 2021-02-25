Песков не стал комментировать слова Пашиняна о неэффективности «Искандеров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер».

Ранее Пашинян усомнился в эффективности российских «Искандеров». По словам политика, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года российские ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

«Мы это оставляем без комментариев... Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», — подчеркнул представитель Кремля.

В ноябре 2020 года сообщалось, что вооруженные силы Армении применили «Искандер» во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.